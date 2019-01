Hangbuikzwijntje en hagedissen bijzondere ‘gasten’ van dierenopvang in Nijkerk

Het afgelopen jaar ontving Dierenambulance Nijkerk (en omstreken) vijf meldingen van loslopende hangbuikzwijntjes in of vlak bij bossen in de regio. „Blijkbaar denken de eigenaren dat hangbuikzwijntjes zich net als wilde zwijnen prima kunnen redden in de natuur. Maar dat is natuurlijk onzin, het zijn huisdieren. De afgelopen jaren is de populariteit van varkentjes als huisdieren gestegen, maar wat veel baasjes zich niet realiseren is dat die kleine biggetjes erg groot kunnen worden, zelfs 60 kilo. Als de zwijntjes blijven groeien, en moeilijker en lastiger worden, dan willen mensen er ineens vanaf en worden ze gedumpt”, aldus Wilma Mulder. Zij is medewerkster van de Nijkerkse dierenambulance.