Hangt jouw autosleutel binnenkort aan dit 4500 jaar oude hout? Als het aan deze archeoloog ligt wel

VVD-plan voor nieuwe huizen in Stouten­burg-Noord keihard afgekraakt: ‘Ongemakke­lijk en onzorgvul­dig’

Huizenbouw in buitengebied Stoutenburg-Noord om de Amersfoortse woningnood te bestrijden? Onbespreekbaar, vindt de gemeenteraad. Alle andere partijen veegden de vloer aan met de proefballon van de VVD, tijdens een raadsvergadering waarbij de emoties hoog opliepen. ,,Ik ben er klaar mee, dit is flauwekul en ik ga er niks meer over zeggen.’’

25 mei