Hans Reijnen bestuurt al 25 jaar de buurtbus en krijgt daarvoor een lintje

Barneveld: ‘Bouwzand Vink voor 99 procent prima bruikbaar’

20:02 Het toegepaste zand in woonwijken en op andere woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen van de firma Vink is voor het overgrote deel schoon schoon. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in Amersfoort.