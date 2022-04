Hard optrekken bij verkeerslicht loopt niet goed af: inzittende van snelle auto naar ziekenhuis

Heeft Go Sharing een toekomst in Amersfoort? ‘Hausse aan scooter­bran­den duurt nu al ruim een jaar’

Moeten de Go Sharing-scooters wel in Amersfoort blijven? Ze worden veelvuldig gebruikt, maar staan vaker in de fik dan iedereen lief is. De schadepost loopt op en aan het einde van de streep zijn het de inwoners van Amersfoort én het deelvervoersbedrijf die duizenden euro's eraan kwijt zijn.

