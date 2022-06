Harde boodschap minister raakt ‘pluimveevallei’ in het hart (en dat heeft niet alleen met stikstof te maken)

Het aantal pluimveebedrijven rond Barneveld en Lunteren moet rigoureus worden terug gebracht. Dat is de boodschap van minister Henk Staghouwer aan de sector. ,,De vogelgriep, het coronavirus, daar moeten we conclusies uit trekken.”

Staghouwer presenteerde vrijdag zijn landbouwvisie voor de komende jaren. Het kabinet wil in de Gelderse Vallei de stikstofuitstoot met 58 procent terugdringen. Daarbij wil Staghouwer nadrukkelijk ook kijken naar het verminderen van het aantal pluimveehouders in het gebied. Dat is een schok voor pluimveehoofdstad Barneveld en de omgeving, maar de minister meent dat het noodzakelijk is.

,,Er is in de Gelderse Vallei een risico op dierziekten die over kunnen slaan op mensen. We hebben gezien wat covid doet met Nederland en de wereld. Daar moeten we echt conclusies uit trekken.”

Groot probleem

Een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep houdt de pluimveesector al het hele jaar in zijn greep. In heel Nederland geldt een ophokplicht en in delen van deze regio nog een vervoersverbod. Juist in de Gelderse Vallei, waar honderden pluimveebedrijven gevestigd zijn, verspreidde de ziekte zich de afgelopen maanden van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. In andere regio's kwam het virus enkel binnen via wilde watervogels die besmet waren geraakt met de vogelgriep.

De Gelderse Vallei maar ook het randmeergebied in Gelderland en Flevoland zijn belangrijke pluimveegebieden in Nederland. Bedrijven met veel eenden en kippen zitten aan beide kant van het Veluwerandmeer en hebben regelmatig te maken met vogelgriep. Zoals deze eendenhouder bij Hierden, die al voor de tweede keer dupe was van het virus: ‘Of ik doorga? Ik weet het even niet meer.’

Volledig scherm Minister Henk Staghouwer van Landbouw. © Getty Images Staghouwer wijst onder meer op ‘Zoönosen in het vizier’, een rapport van een expertgroep rond ziekten die van dieren op mensen over kunnen slaan. In dat rapport wordt gepleit om in te grijpen in gebieden waar nu veel kippenbedrijven dicht bij elkaar zitten. ,,We moeten hier fundamentele keuzes maken”, zegt Staghouwer. ,,Mijn hoop is dat we deze opgave kunnen combineren met de opgaven rond stikstof en water die er al zijn.”

‘Geen woorden’

Het nieuws zorgt voor groot onbegrip bij Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. ,,Ik heb er geen woorden voor. Dit lijkt op een oorlogsverklaring. Grotere onzin bestaat niet. Kijk naar Frankrijk. Daar liggen de bedrijven veel verder van elkaar en toch waren daar ook 1300 uitbraken dit jaar.”

Oplaat vreest dat pluimveebedrijven met wel 50 procent moeten inkrimpen in de plannen van het kabinet. Dat gaat grote problemen opleveren, denkt hij. Ook voor de consument. ,,Waar komt het kippenvlees dan vandaan? Wat heb je dan bereikt? Binnen een paar jaar is vaccineren mogelijk tegen de vogelgriep. Ga je dan nu bedrijven weg doen? En het risico dat de vogelgriep vanuit de pluimveestal overslaat op mensen is echt miniem.”

Quote 600.000 mensen in Nederland hebben een baan dankzij de landbouw. Dat wordt wel eens vergeten.

Een dergelijk besluit heeft grote invloed op het hele gebied, meent Oplaat. ,,Als je een industrieterrein in Barneveld oprijdt, zie je bijna alleen maar bedrijven die verbonden zijn aan de agrarische sector. 600.000 mensen in Nederland hebben een baan dankzij de landbouw. Dat wordt wel eens vergeten.”

Hard

Veel boeren in de regio hebben het idee dat zij moeten lijden, zodat elders in het land de bouw en industrie niet meer hoeft in te leveren. Staghouwer ontkent dat. ,,Er wordt heel erg de nadruk gelegd op de landbouw. Maar de industrie moet ook echt gaan leveren, de Rotterdamse haven bijvoorbeeld.”

Voor de Gelderse Vallei ziet hij echter geen andere optie dan hard ingrijpen in het aantal boeren. Staghouwer wil boeren in het gebied helpen toe te groeien naar een ander bedrijfsmodel. ,,Een boer is per definitie niet meer iemand die koeien melkt. Je ziet heel veel voorbeelden van bedrijven waar meerdere functies onder zitten. Daar zit onze uitdaging. Wat niet kan weten we. Maar kijk er naar wat wel kan.”

