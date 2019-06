Hardlopen genas Arthur van burn-out: ‘De marathon heeft magie’

Amersfoort onderzoekt organise­ren Special Olympics in 2022

14 juni Amersfoort onderzoekt of het mogelijk is om in 2022 de Special Olympics naar de stad te halen. Tijdens de Special Olympics komen sporters met een verstandelijke beperking in minimaal dertien tot maximaal twintig takken van sport tegen elkaar uit. De Special Olympics zijn om het jaar in Nederland, vorig jaar in de Achterhoek. Volgend jaar is Den Haag gaststad.