Hardloper Jozef (62) treft ineens kudde ontsnapte koeien: ‘Het kan allemaal hier in Eemnes’

Het is de dag die bij veel jonge gezinnen al maanden met rood omcirkeld in de agenda staat: zaterdag 12 november, de intocht van Sinterklaas. Zo’n beetje iedere gemeente in de regio onthaalt de goedheiligman vandaag feestelijk. En of het nou de echte of een hulpje is maakt voor kinderen niet uit. Dit moet je weten over de intochten in en rond Amersfoort.

10 november