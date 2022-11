Harry Witte (71) overleden: oprichter en boegbeeld van Gemeentebelangen Groen Soest

Ras-Soester en politicus Harry Witte is op 71-jarige leeftijd overleden. Witte drukte achtentwintig jaar als politicus zijn stempel op de ontwikkelingen in de gemeente Soest.

Hij begon als actievoerder in de jaren 70 en richtte samen met twee anderen in 1989 de partij ‘Gemeentebelangen Groen Soest’ op om de gemeente wakker te schudden. Witte was in totaal achtentwintig jaar actief in de Soester politiek, waarvan tien jaar als wethouder en achttien jaar als raadslid.

In de beginjaren 70 voerde Harry voor het eerst actie tegen de geplande sloop van de woningen aan de Molenstraat. Samen andere bewoners kraakte hij uit protest de woningen in de straat, die de gemeente van plan was te slopen. Eind jaren 80 ontstond er in Soest een grote opstand door de plannen van de gemeente die onder andere het Soester Natuurbad wilde sluiten en een weg dwars over de Eng wilde plaatsen.

Als reactie richtte hij Gemeentebelangen Groen Soest op en wist Harry op een rebelse maar ludieke manier deze zaken onder de aandacht te brengen. Hij kwam hiermee gelijk met vier zetels in de gemeenteraad.

Kernpunten en aanpak

,,Harry Witte heeft als partijleider zijn idealisme ingezet voor het behoud van een groen en natuurlijk Soest, vaak op een strijdlustige manier die vaak intens aanvoelde", schrijft zijn partij in een in memoriam. ,,Toch behandelde hij de standpunten van zijn mede-raadsleden met veel respect. Hij werd binnen de partij gezien als het boegbeeld, maar stelde zichzelf altijd bescheiden op en stimuleerde anderen in de partij om naar voren te treden.”

Witte’s kernpunten waren het realiseren van de fietsbrug over de Eem, het behoud van de openbare school de Smitsveen en het samenstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Soest.

