Hassan lag met kanker in het ziekenhuis en liep daar corona op, maar dacht nooit: ‘Dít is het einde’

Bep woont al 80 jaar in de ‘mooiste straat van Amersfoort’: ‘Ik blijf hier tot het einde’

17 april In een tijd dat de wereld soms wel één groot dorp lijkt, waar afstanden er niet meer toe doen, is het moeilijk voor te stellen dat iemand zijn hele leven doorbrengt binnen een straal van 100 meter. Bep van der Veer (87) is het gelukt. Nou ja... bijna dan. Binnenkort woont de Amersfoortse 80 jaar in de Schimmelpenninckstraat. Voor burgemeester Bolsius was dat reden om haar een bosje bloemen te bezorgen.