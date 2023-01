Heb jij deze kikvorsman ook gezien? Dit is waarom hij de ijskoude Eem in dook

Vaseline op zijn handen, een duikpak aan en een helm met zuurstof. Aan kikvorsman Niels de Boer de taak om vrijdag in het 3 graden koude water van de Eem te duiken om te zien hoe de kademuur aan de Grote Koppel er onder water aan toe is.

De Boer is door de gemeente Amersfoort ingehuurd om te bekijken wat de staat van de kade is en monsters te nemen van de houten funderingspalen. Uitspraken over wat hij onder water aantreft, doet hij niet.

Maar dat er een verzakkingsgevaar is langs een deel van de kade, is geen geheim. De gemeente plaatste ruim twee jaar geleden, in december 2020, hekken op zo’n 5 meter afstand van het water. De kademuur naast de brug ‘t Sasje bleek instabiel.

De gemeente wilde oorspronkelijk in 2025 de muur vervangen, maar vervroegde de klus naar dit jaar. Een lange voorbereidingstijd maakte het onmogelijk om eerder van start te gaan, zo beweerde de gemeente destijds. Aangezien de kans op ongelukken klein was, hoefde de gemeente ook niet eerder in te grijpen.

Volledig scherm Kademuur Eemhaven verzakt. © Cees Wouda

Renoveren of vervangen

De gemeente staat nu voor de keus om de 100 meter lange muur te renoveren of te vervangen. Ook 16 meter kademuur nabij de Grote Spui moet worden aangepakt. ,,Omwille van duurzaamheid gaat onze voorkeur uit naar renovatie of hergebruik van bestaande materialen. We doen vandaag een specifieke duikinspectie om boven en onder water te kijken of en hoe renovatie nog mogelijk is of dat de kademuur toch vervangen moet worden’’, aldus woordvoerder Joost Mulder.

In maart moet het onderzoek afgerond zijn en kan de gemeente de klus aanbesteden. De verwachting is dat een aannemer komend najaar aan de gang kan met het herstel. De klus zal volgens Mulder drie tot vier maanden duren.

