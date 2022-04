Heeft Go Sharing een toekomst in Amersfoort? ‘Hausse aan scooterbranden duurt nu al ruim een jaar’

#033 Ideaal: in de kussens van Carla kan je een afstandsbe­die­ning of biertje kwijt

KnusseKusse tilt bankhangen naar een nieuw niveau. Want hoe fijn is het om een comfortabel kussen naast je te hebben mét insteekvakken waar je je biertje en afstandsbediening in kunt doen? Die ontspannen ervaring gunt ontwerpster Carla Jansen iedereen.

3 april