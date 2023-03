‘Heeft u het koud?’ flapte Fien eruit, en na het horen van het antwoord kon ze zichzelf wel stompen

Kerktoren van Hoevelaken in de steigers voor grondige restaura­tie: ‘Het voegwerk is er slecht aan toe’

Het enige middeleeuwse bouwwerk in Hoevelaken, de toren van de hervormde Dorpskerk, wordt de komende maanden grondig gerestaureerd. ,,Er is veel onderhoudswerk te doen”, zegt kerkrentmeester Gert-Jan de Lange van de hervormde gemeente, die de toren in eigendom heeft.