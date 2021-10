Heftig beeld: auto geplet tussen twee vrachtwagens, één persoon raakt gewond

Vogelop­vang krabbelt weer op na heftige periode met vogelgriep: ‘We hebben best wat tranen gelaten’

16 oktober Een kleine maand zaten de deuren van de Vogelopvang in Soest potdicht. Geen vogel mocht erin of eruit nadat bij een aantal dieren vogelgriep werd vastgesteld. Inmiddels is de opvang weer open, maar de angst is nog niet verdwenen. ,,Het virus is nog steeds in de buurt.’’