Heftige gebeurtenissen volgden elkaar op, en dealen leek voor Michael (37) de enige uitweg: ‘Nooit meer’

Politie achter­volgt ‘opvallende’ bus en komt uit in Amersfoort­se kelder die vol staat met hennepplan­ten

Een kelderruimte met ruim duizend hennepplanten. Dat is de vangst die de politie in Amersfoort maandagmiddag deed, nadat zij een opvallend voertuig achtervolgde. In totaal werden er 1500 planten aangetroffen en zijn drie personen aangehouden.

8 november