Hele familie zet zich in op het Gert Krijkamp schoolkorfbaltoernooi in Nijkerk

Museum in Elleboog­kerk: mooi plan, maar is het ook haalbaar?

6:57 Het opnieuw bestemmen van de Elleboogkerk in Amersfoort tot museum lijkt een slimme zet. De kunstschatten uit het CollectieCentrum Nederland, in combinatie met exposities van Museum Flehite, trekken ongetwijfeld publiek. De vraag is echter of het plan ook financieel haalbaar is.