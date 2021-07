Help! De Randmeren groeien dicht: miljoenen euro’s nodig om waterplanten écht te lijf te gaan

VIDEO Terug in de tijd: Meneer de Uil verwelkomt bezoekers Fabeltjes­krant-expositie in Terschuur

1 juli De Fabeltjeskrant was ooit het best bekeken tv-programma. Originele poppen en decors zijn nu te zien in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur. De verwachting is dat de tentoonstelling een waardige opvolger van de goed bezochte Barbie-expositie wordt.