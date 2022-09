Hengelsporters redden handjevol vissen uit opdrogende parkvijver: ‘Anders is het zielig’

,,Een emmer. Geef een emmer.” Chiara Veldhuizen staat met lieslaarzen aan in het water van park Schothorst in Hoogland. Of nou ja, wat er over is van de vijver. Vlakbij haar zwemt een snoek. Een snoek die vast niet dood wil. Maar zie het paniekerige beest maar eens te pakken te krijgen.