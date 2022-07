Henri over zijn landgoed: ‘Deze plek is een andere wereld, op Coelhorst glijdt alles van je af’

,,Welkom in het land van de zon!” Met een gulle glimlach komt Henri Beelaerts van Blokland aangelopen over het veld. De 82-jarige bewoner van het landgoed heeft net onder zomerse omstandigheden nijvere arbeid verricht in de door prachtige rododendrons en bomen omheinde tuin. ,,Ik was aan het schoffelen”, vertelt hij. ,,We hebben daar een hele hoop piepers staan. Ik heb er 100 gepoot en wonder boven wonder zijn ze allemaal keurig netjes en in rijen opgekomen. Maar de klus begint helaas; ik moet het schoonmaken.”