Henry droeg roze tuinbroeken en make-up, Edith vond hem metéén leuk: ‘Die laat ik nooit meer gaan’

Remko en Anke spraken één keer af en toen was het meteen aan: ‘We kunnen net kleine kinderen zijn’

10 juli Over de vraag hoe lang Remko en Anke samen zijn, moeten ze allebei even nadenken. Uiteindelijk, na een tijdje rekenen, is het antwoord 6,5 jaar. Maar het stel kent elkaar al veel langer: Remko en Anke ontmoetten elkaar al zo’n dertig jaar geleden.