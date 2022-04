Herdenkingsbijeenkomst Kamp Amersfoort bijgewoond door (achter)kleinkinderen gevangenen

Meer dan de helft van de 47.000 mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in Kamp Amersfoort werd op transport gesteld naar kampen over de grens. Zo ook Floris Bakels en Martinus Letterie. Bakels overleefde Natzweiler in Frankrijk; Letterie stierf in het Duitse Neuengamme. Hun (achter)kleinkinderen volgden hun spoor terug en bezochten de kampen waarin hun (over)grootouders gevangen werden gehouden.

De herdenkingsbijeenkomst, die te volgen was via een livestream, had dit jaar nog een bescheiden karakter. In aanwezigheid van onder anderen de burgemeesters van Amersfoort en Leusden, Lucas Bolsius en Gerolf Bouwmeester, hield directeur Micha Bruinvels aan de voet van monument De Stenen Man een speech waarin hij stilstond bij de gruwelen die zich afspeelden in het kamp. Daar kwamen 383 personen om het leven. Ook trad de stadsdichter van Amersfoort, Twan Vet, op. De Oekraïense bandoneonspeler Oleg Lysenko verzorgde de muziek.