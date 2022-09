Herontwikkeling Philips-gebouwen naar woningen in Baarn gestart

Alarm om kwetsbare werkenden: ‘Nét te hoog inkomen voor tegemoetko­ming leidt tot paniek’

Werknemers die vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking een baan hebben via sociaal werkgeverschap, dreigen te verzuipen in enorme schulden. De ondernemingsraad van Amfors, de sociale werkvoorziening in Amersfoort en omstreken, slaat groot alarm om de (nu al) schrijnende armoede. ,,Moreel onaanvaardbaar voor zo’n welvarend land.”

15 september