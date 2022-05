Herstel geramde gevel kan maanden duren: ‘Het belangrijkste is dat mensen veilig kunnen wonen’

Een houten paal voor de stabiliteit, zeil om een beschadiging aan het huis af te dekken, een ontbrekend stuk gevel en een lintje. Het zijn de stille getuigen van een ongeluk aan de Laning in de wijk Kattenbroek, waarbij een vrachtwagen de gevel vernielde. ,,Een enorm vervelende situatie”, benadrukt Petra van Schaik, woordvoerder van verhuurder Alliantie. ,,Maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt en dat de bewoners veilig zijn.”

Gevaar

Dat de bewoners zich door het incident ietwat onveilig voelen, begrijpt Van Schaik als geen ander. Toch wil zij benadrukken dat deskundigen hebben aangegeven dat er geen gevaar (meer) is. ,,De brandweer is leidend en die vindt de situatie veilig. Ook is er een aannemer door ons op de zaak gezet en hij heeft de woningen bewoonbaar verklaard.”

Quote Het zou je maar gebeuren, dat een gevel naar beneden komt zetten. Ik snap de angst en het gevoel van de bewoners erg goed Petra van Schaik, Woordvoerder Alliantie

Er is donderdagmiddag naar de omwonenden een brief gestuurd. Hierin staat te lezen dat er 24 uur per dag iemand voor hen beschikbaar is, mocht de situatie toch onveilig aanvoelen. ,,Het zou je maar gebeuren, dat een gevel naar beneden komt zetten. Ik snap de angst en het gevoel van de bewoners erg goed. Dit nemen we dan ook uiterst serieus en wij willen er alles aan doen om eventuele vragen te beantwoorden.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De schade was dinsdagochtend enorm, toen een vrachtwagen tegen de gevel reed. © AS Media

Geduld

Maar hoe graag Alliantie, eigenaar van de woningen, de situatie ook wil oplossen, het geduld van de bewoners aan de Laning wordt op de proef gesteld. Zo gaat het om een speciaal ontworpen gevel en mede daarom kunnen herstelwerkzaamheden lang op zich laten wachten.

Van Schaik: ,,Alles wat eerder kan, doen we eerder. Alleen wij zijn afhankelijk van externe partijen. Het belangrijkste is dat de mensen veilig kunnen wonen en dat is gelukkig het geval.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.