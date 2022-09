Herstelwerkzaamheden Huize Randenbroek in volle gang (en hiervoor wordt het landhuis straks gebruikt)

Eindelijk mag Huize Randenboek (wéér) gereno­veerd worden: ‘Sprake van onherstel­ba­re verwaarlo­zing’

De kogel is door de kerk: na bijna anderhalf jaar stilstand door ruzie, mag het statige Huize Randenbroek in Amersfoort eindelijk weer worden gerenoveerd. Volgend jaar april kan de buitenkant van het landhuis, dat een horecagelegenheid moet worden, volgens de gemeente ‘af’ zijn. Maar of dat binnen ook lukt? ‘Er is sprake van onherstelbare teloorgang en verwaarlozing.’

1 september