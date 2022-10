Het blijft hommeles rond het afgelegen station Hoevelaken: nu weer fietsen vernield

Na verfbommen op ramen en auto’s nu een groot hakenkruis neerge­kalkt in Bunschoten

Op het wegdek van de Schouw in Bunschoten is maandagochtend een groot hakenkruis aangetroffen. Onbekend is wie het nazi-symbool daar heeft neergekalkt en wanneer precies. Het is niet de eerste keer dat dorpsbewoners onaangenaam zijn verrast met hakenkruizen.

25 oktober