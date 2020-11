Het broeit al maanden tussen ‘boeren en Molukkers’ in Barneveld, en nu willen jongeren elkaar te lijf met messen

Stichting naar de rechter om omstreden plan Paleis Soestdijk

24 november De Parel van Baarn, een stichting ‘tot behoud van het historisch ensemble Paleis Soestdijk’, is naar de bestuursrechter in Utrecht gestapt. De organisatie wil zo de gemeente Baarn dwingen om het meest recente besluit over het paleis in te trekken.