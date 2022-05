Het coalitieakkoord van VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 ligt klaar

Spanning, irritatie en dan barst de bom: dít ging er mis tijdens onderhande­ling over coalitie in Amersfoort

Teleurstelling, chagrijn, maar misschien ook wel opluchting hier en daar. Na vijf weken praten is Amersfoort2014 uit de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Amersfoort gestapt. Wat is er gebeurd? En hoe moet het verder? ,,De spanningen maakten de situatie onbeheersbaar.’’

