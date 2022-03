Het duurde jaren, maar nu heeft Soesterberg een monument dat herinnert aan de Amerikanen

Lang op gehoopt - zeven jaar om precies te zijn - eindelijk gekomen: een groot monument in Soesterberg dat herinnert aan de periode dat de Amerikaanse luchtmacht op de vliegbasis Soesterberg gestationeerd was. Dat was van 1954 tot 1994.

Het monument, ontworpen door de Soester kunstenaar Chris Rodenburg, bevat elementen die herinneren aan zowel de vliegtuigen als de cultuur die de Amerikanen meebrachten. Het staat op het Vliegdek, het nieuwe centrale parkje in Soesterberg dat aangelegd is bovenop de tunnel van de N237. Het zit vol QR-codes, waardoor voorbijgangers met een smartphone kennis kunnen nemen van de verhalen achter het monument.

Het idee om ook iets in Soesterberg te hebben dat herinnert aan de Koude Oorlog en de Amerikaanse aanwezigheid in Nederland, kwam van Piet Taai en Gerrit van Rheenen.

Brainstormen

Piet Taai: ,,We waren eens aan het brainstormen over de monumenten die we allemaal hebben in Soesterberg: het Vrijheidsmonument uit 1984 met zijn 33 platanen, monument De Vleugel uit 1988 van Jan de Baat op het Den Berghplein dat doet denken aan een Stealth-bommenwerper en vliegtuigmonument De Brik op de Tammerrotonde op de N237 uit 2013. Maar voor de Amerikaanse periode was er nog niks.’’

Daarna is er het comité Soesterberg Airforce Memorial (SAM) opgericht dat het idee uitwerkte. Dat het zo lang geduurd heeft tot het er stond, komt vanwege het geld. Uiteindelijk is dankzij sponsors het benodige bedrag opgebracht. Later in het voorjaar volgt er nog een feestelijke opening.

Oekraïne

Dat de onthulling van een monument dat herinnert aan de Koude Oorlog juist gebeurt in een periode dat Poetin Oekraïne binnenvalt, vinden de initiatiefnemers erg toevallig. De Amerikaan Bob Siewers, die in Soesterberg is blijven wonen en nota bene pal naast het monument woont, is blij met het monument. ,,Alleen dat het van cortenstaal is gemaakt en expres moet gaan roesten, vind ik niet mooi’’, zegt hij.

Volledig scherm Het comité SAM zette zich zeven jaar in voor het monument. Vlnr Dick Wels, Wim Harmsen, Cor Brinkers, Gerrit van Rheenen, Carel Bense, Piet Taai en Cor Sukking. Comitélid Cynthia Wilson ontbreekt. © AD

Volledig scherm Het linkerdeel van het Amerikaanse monument verwijst naar de Koude Oorlog. Met QR-codes kan het verhaal erachter worden gelezen. © AD

