Het heeft drie jaar geduurd, maar daar is Lepeltje Lepeltje weer (en nu maar hopen dat het droog blijft)

Links de geur van gebakken vlees op een barbecue en op rechts de geur van zoetigheden van Pannekoekenhuys Den Potsenmaeker uit Amersfoort. Op de eerste dag van het evenement, deze vrijdag, zit de sfeer zit er goed in, vindt ook Michel van Loen die behendig in de weer is met de pannenkoeken. ,,De laatste editie was in 2019 dus ik verwacht een lekker druk festival. Vanavond staan we met z’n zessen dus dat moet wel goed komen. Vandaag en morgen is het heerlijk weer, maar die dagen erna zou het wel eens kunnen regenen. We zien het wel.”