Het heeft elf (!) dagen geduurd, maar nu kan flatbewoner Annetje (80) eindelijk weer naar buiten

Festivalor­ga­ni­sa­tor Maurice loopt mee in protest­mars tegen evenemen­ten­be­leid: ‘Alle energie is uit de sector’

21 augustus De maat is vol voor de Amersfoortse festivalorganisator Maurice van de Berkt. Hij organiseert samen met zijn collega’s Into the Woods en is woedend op de overheid, omdat die geen perspectief biedt voor de cultuursector. Om een vuist te maken tegen het beleid loopt hij zaterdag mee in protestmars Unmute Us.