Het huis van de hoofdmeester in Maarsbergen staat te koop, inclusief aap, noot, mies-leesplankje

Zonnebrand­crè­me voor bomen? In Amersfoort bestaat het: ‘Ook bomen hebben last van de zomerstra­len’

Met het warme zomerweer en de stralende zon is de kans op verbranding weer groot. Hoog tijd om je in te smeren dus. Maar in Amersfoort gebeurt wel iets heel geks: daar zijn tientallen bomen ingesmeerd als experiment tegen hittestress. Chris Heberle, projectleider van de firma Sight Landscaping in Amersfoort, licht het experiment toe.