Het is om compleet van door te draaien: inbrekers roven voor zoveelste keer dure apparatuur uit dj-school

Mogelijk nóg een geval van vogelgriep gesigna­leerd in regio Amersfoort

8 augustus In Eemdijk is een met vogelgriep besmette gans geconstateerd. Ook in Soest is een mogelijk besmette muskuseend gesignaleerd. Of het bij de eend gaat om de vogelgriep, moet onderzoek nog uitwijzen.