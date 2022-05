Het is pas mei, maar Sint en piet trekken nu al volle zalen: ‘Cadeautje? Dat komt pas in december’

VIDEO Hoe Love Piet (Chantal) de harten van Nederland­se kinderen veroverde: ‘We zijn met zóiets gaafs bezig’

Duizenden kinderen zijn weer aan het stuiteren, want Sinterklaas en zijn pieten zijn in het land. Dit is voor Chantal Prins dé periode om ‘aan’ te staan, al staat ze eigenlijk nooit echt uit. Sinds zeven jaar is de 27-jarige Amersfoortse bekend als Love Piet en is ze razend populair. Wat begon met een clipje op YouTube – met inmiddels 12(!) miljoen views – is uitgemond in theatertours én volgend jaar minimaal drie keer Ahoy.

3 december