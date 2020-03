Het leven op zijn kop: Deze moeders hebben nog net wat extra zorgen door hun kinderen met een beperking

Vijf keer per week ging de 13-jarige Ruben, die autisme en een verstandelijke beperking heeft, naar een dagbestedingsplek van zorgorganisatie Amerpoort. Moeder Netty van Herwaarden (39) uit Leusden zag dat deze week wegvallen. Ook de zorgboerderij waar Ruben om het weekend op zaterdag welkom was en het logeerhuis waar hij een keer per maand ging logeren, zitten dicht. ,,Mijn eerste gedachte was: ‘Mijn hemel, het gaat beginnen. Wat nu?’”, zegt Netty, die nu ook nog dochter Floor van 8 jaar thuis heeft. ,,Zij zit in groep 5 en moet dus serieus met schoolwerk aan de slag. Daarnaast komt de zorg voor Ruben erbij. Hoe ga ik dat combineren?”