Het rommelt bij voetbalvereniging APWC: ‘Er is geen bestuur, geen beleid, de club is als los zand’

Alaaf! Carnaval barst weer los in Hoogland, Soest en Achterveld: hier moet je zijn om het te beleven

Niet alleen in het zuiden kunnen ze er wat van, ook in onze regio wordt carnaval volop gevierd. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de praalwagens, die zich weer laten zien in Hoogland, Achterveld en Soest. Maar ook de jeugd hoeft niet stil te zitten. Waar moet je zijn dit weekend?