Hevige brand in Amersfoort: elektrisch voertuig gaat in vlammen op, naastgelegen woning nog net gered

Buurtkast­jes schieten als paddenstoe­len uit de grond nu boodschap­pen steeds duurder worden: ‘Win-win’

In steeds meer voortuinen zijn ze te vinden: buurtkastjes. Een afgesloten kastje waar buurtgenoten houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten in kunnen leggen én uit kunnen halen. En die producten vinden grif aftrek in een tijd dat boodschappen duurder en duurder worden en de energierekening blijft stijgen. ,,Ik had niet gedacht dat het zo goed zou gaan lopen.”

1 september