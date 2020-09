‘Hij heeft geprobeerd haar te vermoorden’, vertelt moeder van Amersfoortse (18) die zomaar van haar fiets werd getrokken

Nieuw Amers­foorts stadspark Elisabeth Groen nadert voltooiing: ‘Mensen in de stad komen te weinig in de natuur’

8 september De natuur ontdekken met al je zintuigen. Dat was de bedoeling van het Fête de la Nature, zondag in Elisabeth Groen, het nieuwe stadspark op de plek van het voormalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis aan de Heiligenbergerweg in de wijk Randenbroek-Schuilenburg.