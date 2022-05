Hijmen organiseerde van alles, maar voor Sportgala werd hij niet gevraagd: ‘Heb mezelf uitgenodigd’

Dertien graden en een grijze lucht, maar tóch doken deze waaghalzen het buitenbad in: ‘Heerlijk!’

Dertien graden te koud om in een buitenbad te plonzen? Nee, hoor. In Scherpenzeel stonden Melanie Dekker (12) en vriendin Kimberly van Es (12) zaterdagochtend even voor twaalven al te popelen om als allereersten van het seizoen een duik te nemen. ,,Het is kort wennen aan de kou, maar onder water is het heerlijk.”

