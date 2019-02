Historische jurken en hoofddeksels van Nijkerkers te zien in museum

Van generatie op generatie werd om de paar jaar de zware dekenkist opengeslagen om de kostbare geheimen te onthullen. Acht kleine Gelderse musea openen nu hun eigen deuren om die geheimen te laten zien in exposities rond het thema ‘Zij/hij in Gelderland’. Museum Nijkerk trapt af met historische en hedendaagse hoofddeksels uit Nijkerk.



Joost Elfrinkhof: ,,Wij woonden vroeger in een statig huis op de hoek van de Langestraat en de Frieswijkstraat. Mijn betovergrootmoeder Antje van Gelderen was een welvarende dame. Haar familie had het Huis met de Bijenkorf in eigendom en toen zij trouwde kwam ze in het huis van de familie te wonen. De Van Elfrinkhoven, die van oorsprong uit Harderwijk komen, trouwden in de 18de en 19de eeuw veelal met Nijkerkse meisjes en vestigden zich ook hier. Generaties lang hebben ze in het huis aan de Langestraat gewoond, waardoor de kleding ook overerfd werd.”