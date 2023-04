Hoe dat ene kleine monstertje voor Natasja een sluipmoordenaar werd: ‘Niemand die het aan mij ziet’

Jasper Beekhuis: eerst de titel met Eemdijk, dan met de cabriobus door het dorp: ‘Wat wij presteren is uniek’

Als Eemdijk zaterdag thuis van d’Olde Veste’54 wint, is het kampioenschap een feit. Na een afwezigheid van vier jaar keren de ‘Diekers’ dan terug in de derde divisie. Jasper Beekhuis valt met zijn neus in de boter bij de ongenaakbare vierdedivisionist. ,,Wat wij dit seizoen presteren, is uniek.”