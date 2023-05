Hoe de speelgoedwinkel een uitstervend verschijnsel wordt: ‘Er valt niet meer tegenop te boksen’

VAN DE LEZER Dierenpark Amersfoort maakte op mij onuitwisba­re indruk

Wat een leuk en geweldig aangrijpend artikel over het Dierenpark Amersfoort! Zelf ben ik in maart 1948 in Amersfoort geboren, en heb er een geweldige jeugd gehad. Ik kreeg een abonnement voor de Dierentuin toen ik 10 jaar werd. Dus was ik daar heel vaak te vinden om nog veel meer over de dieren te leren. Het was dus ‘mijn’ dierentuin, die net zo oud is als ik ben.