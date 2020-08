Hoe een 40 jaar oude vlieger uit de handen van kleinzoon Rolf floept en het treinverkeer lamlegt

Zaterdagavond gaat de gsm van opa Siem Leeuwenkamp. Woordvoerder Andy Wiemer van Prorail weet precies te vertellen wat er met hun vlieger is gebeurd. Het roze-blauwe gevaarte blijkt die woensdag voor problemen op het spoor te hebben gezorgd. Twee uur lang lag het treinverkeer tussen Soest en Den Dolder stil, doordat de vlieger van de familie Leeuwenkamp in de bovenleiding was beland.

,,De kleine Rolf was natuurlijk behoorlijk geschrokken, dat hij de vlieger per ongeluk had laten gaan‘’, vertelt Leeuwenkamp. ,, We zijn eerst in nabije omgeving wezen zoeken, waarbij ik nog mijn been open haalde. ‘Opa, uw been bloedt', zei Rolf nog. Daarna stapte we de auto in om nog wat verder te kijken‘’.