Hoe een Amersfoorter voor 44 miljoen euro (!) bijna eigenaar werd van ‘het Central Park van Eindhoven’

Het was hét nieuws deze week in de Brabantse stad Eindhoven: De Wielewaal, een landgoed ter grootte van Central Park in New York, wordt voor 29 miljoen euro gekocht door de gemeente en daarmee over een paar jaar opengesteld voor de bevolking. Maar het had maar een haar gescheeld, of een Amersfoorter was eigenaar geworden van het natuurgebied en de bijbehorende villa.