Hoe een klein dorpje groot wordt: 115 huizen erbij in 260 woningen tellend gehucht bij Barneveld

Een pornofesti­val of naakte Hitler? Ron is al 70 jaar niets te gek: ‘Kunst interes­seert de overheid geen bal’

Een pornofestival, een neptentoonstelling met een naakte Hitler of een blaaskapel zonder geluid; niets is Ron Jagers te gek om de aandacht te vestigen op de kunst, die volgens hem als ondergeschoven kindje wordt behandeld. Ook nu hij 70 is geworden, gaat de Amersfoortse performer vrolijk door met zijn absurdistische en theatrale acts.

8:00