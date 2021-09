Hoe een man ‘met het vermogen van John de Mol’ bekenden volgens Justitie voor een ton oplichtte

Vier woningin­bra­ken in één nacht in het Soester­kwar­tier

27 september In één week tijd zijn er maar liefst vijf woninginbraken gepleegd in Amersfoort. Opvallend is dat er in de nacht van woensdag 22 september vier keer is ingebroken in het Soesterkwartier. Al deze inbraken vonden plaats in en om de directe omgeving van de Gerrit van Stellingwerfstraat.