Hoe een oproep op Snapchat leidde tot explosie bij woning (waar de bewoner nét levend vanaf kwam)

Man raakt gewond tijdens automee­ting onder viaduct over de Eem op bedrijven­ter­rein Isselt

Een man is vrijdagavond in Amersfoort zwaargewond geraakt onder het viaduct over de Eem op bedrijventerrein Isselt. Op die plek was op dat moment een groep van zo’n 150 à tweehonderd mensen bij elkaar.