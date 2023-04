Hoe een wandelapp de Baarnse geschiedenis van Escher tot leven wekt: ‘Hij was dol op deze plek’

#033 Sosse (21) vertelt verhalen met muurschil­de­rin­gen: vaak surrealis­tisch, altijd kleurrijk

De kleine tekeningen in de schetsboeken van Sosse Serpenti (21) krijgen steeds vaker een volgend leven op grote muren. Het is een van haar manieren om verhalen te vertellen; vaak surrealistisch, altijd kleurrijk. Haar nieuwste werk is te bewonderen bij broedplaats Oostwest.