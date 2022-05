Hoe Fien Vermeulen de harten van radioluisteraars won: 'RTV Utrecht wilde me niet’

UPDATE Wat deden drie mannen in het holst van de nacht op de Laakboule­vard? De politie wil dat graag weten

De politie in Amersfoort is op zoek naar drie mannen die in de nacht van zaterdag op zondag rondhingen en aanklopten bij een woning in de omgeving van de Laakboulevard in de Amersfoortse wijk Vathorst. Wat de mannen hier precies kwamen doen is niet duidelijk.

