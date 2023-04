Hoe groot hij internationaal ook werd, aandacht van Norbert Hootsmans (1932-2022) bleef bij Amersfoort

Extinction Rebellion bezet ING-kan­toor in Utrecht, ook acties in Amersfoort

Activisten van Extincition Rebellion (XR) hebben zaterdagmiddag actie gevoerd bij het ING-kantoor aan de Lange Viestraat in Utrecht. Ook in Amersfoort is gedemonstreerd. Aanleiding is het beleid van de bank, die volgens de actiegroep ‘op grote schaal de fossiele industrie blijft financieren’. Ook voor zondag en maandag kondigt XR acties aan.