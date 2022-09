Hoe het nieuwe stadhuis van Amersfoort (118 miljoen) een hoofdpijndossier werd: ‘Dit is niet uit te leggen’

Hoe Amersfoort­se kerk samen met de buurt veertig asielzoe­kers uit Ter Apel opvangt

Binnen een mum van tijd was het geregeld: de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de kerk Het Kruispunt in Amersfoort. De komende drie weken zullen veertig asielzoekers uit Ter Apel in de kerk verblijven.

21 september