Hoe houd je Fikkie of Minoes nog een béétje koel met 35 graden? Dierenarts Femke geeft vijf tips

‘Dit is diep, diep triest’: 51 konijnen in regio Amersfoort op straat achtergela­ten in één maand

Alleen al in juli zijn in Amersfoort en omstreken 51 tamme konijnen op straat achtergelaten. De afgedankte huisdieren wachten nu in het asiel op een nieuw baasje. ‘Ze zijn schattig om te zien, maar niet per se goedkoop. Daar liep ik óók tegenaan.’

5 augustus